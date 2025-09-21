Durante i festeggiamenti per San Michele a Vasto torna la fiera Ambulanti in città
Domenica 28 settembre, per l’intera giornata, a Vasto, in via Giulio Cesare e strade limitrofe, torna la manifestazione "Ambulanti in Città", giunta alla 16esima edizione. L'appuntamento fieristico, organizzato dalla Confcommercio di Chieti, vedrà la partecipazione di numerosi espositori e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
