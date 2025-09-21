Don Giampiero Cernuschi, parroco di Candelara, lascerà a fine settembre i suoi affezionati parrocchiani per assumere l’incarico di parroco in solido della Comunità Pastorale n. 1 "Centro storico e Cristo Re". Per salutarlo è stato organizzato un pomeriggio musicale in programma oggi alla Pieve di Santo Stefano a Candelara (ore 17). Ad omaggiarlo in musica, arte tanto amata da Don Cernuschi, sarà il duo formato da Giovanna Franzoni e Chiara Vidotto nato circa vent’anni fa. Il loro repertorio spazia dalle melodie tradizionali italiane, francesi, inglesi fino alla musica sacra, al gospel e spirituals. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dulcimer e arpa bardica. Candelara saluta il don