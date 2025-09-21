Due visioni per l’Europa Confronto tra Strategic defence review UK e National strategic review Francia

L’analisi dei due documenti presenta delle convergenze strategiche significative. Entrambi i paesi adottano un approccio “whole-of-society”, riconoscendo che la sicurezza nazionale richiede la mobilitazione dell’intera società civile. La deterrenza nucleare torna centrale: il Regno Unito definisce la deterrenza nucleare come il “bedrock” della sicurezza nazionale, mentre la Francia la descrive come “indipendente, credibile e coerente – la pietra angolare della politica di difesa”. La cooperazione nucleare bilaterale rappresenta l’elemento più innovativo. La Northwood Declaration del 2025 segna la prima volta che entrambi i paesi si impegnano nella cooperazione operativa nucleare, con la creazione di un UK-France Nuclear Steering Group. 🔗 Leggi su Formiche.net

