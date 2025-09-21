Due visioni per l’Europa Confronto tra Strategic defence review UK e National strategic review Francia 2025
L’analisi dei due documenti presenta delle convergenze strategiche significative. Entrambi i paesi adottano un approccio “whole-of-society”, riconoscendo che la sicurezza nazionale richiede la mobilitazione dell’intera società civile. La deterrenza nucleare torna centrale: il Regno Unito definisce la deterrenza nucleare come il “bedrock” della sicurezza nazionale, mentre la Francia la descrive come “indipendente, credibile e coerente – la pietra angolare della politica di difesa”. La cooperazione nucleare bilaterale rappresenta l’elemento più innovativo. La Northwood Declaration del 2025 segna la prima volta che entrambi i paesi si impegnano nella cooperazione operativa nucleare, con la creazione di un UK-France Nuclear Steering Group. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: visioni - europa
Fabbrica Europa 2025 porta in scena oltre 70 spettacoli, concerti e performance con 130 artisti da 10 paesi: un mese di anteprime, prime nazionali ed esperienze uniche che intrecciano innovazione, comunità e nuove visioni artistiche. Fino al 12 Ottobre Firen - facebook.com Vai su Facebook
Oggi alle 15:00, non perdere il quarto appunto del ciclo webinar "Visioni e sfide per il futuro dell'Europa: Dialoghi su Mercato, Relazioni globali e Sicurezza" insieme a esperti @PDastoli Presidente del @MovimentoEuropeo, @MaurizioMelani Professore Str - X Vai su X
Polonia: testa a testa fra Trzaskowski e Nawrocki. Due visioni di Europa a confronto. Ballottaggio “sul filo di lana” - Il candidato della maggioranza liberal democratica (KO – Coalizione civica) Rafal Trzaskowski “potrebbe avere difficoltà a vincere al secondo turno delle presidenziali” in Polonia, scrive il ... Lo riporta agensir.it