Due ragazze di 21 anni sono morte nella tarda serata di ieri a Brivio, in provincia di Lecco, dopo essere state investite da un’auto che le ha travolte mentre camminavano sul ciglio della strada provinciale. Le due giovani si stavano recando insieme ad una terza amica, rimasta illesa, alla festa del paese. Alla guida dell’auto era un uomo di trent’anni. L’impatto, avvenuto nei pressi di una palestra, non ha lasciato scampo alle due giovani che sono morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Due ventenni travolte e uccise da un’auto nel Lecchese

