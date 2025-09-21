E’ stato un parto. Ma adesso il Bologna rivede la luce. Un travaglio sofferto, questo due a uno in rimonta sul Genoa di Vieira, squadra che non gioca e non ti fa giocare, che ti si appiccica addosso come il caldo che c’era ieri al Dall’Ara. Un parto perché l’urlo liberatorio si disarciona soltanto al novantanovesimo, con un rigore di Orsolini assegnato dopo lunghi minuti di radiolina tra l’arbitro Collu e la stanza dei bottoni di Lissone. E’ Valentin Carboni a dare letteralmente una mano ai rossoblù che però si guadagnano l’antico proverbio per cui la fortuna aiuta gli audaci. Perché il gol in ripartenza di Ellertson al 18’ della ripresa avrebbe ammazzato tante squadre in pomeriggi così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due segnali dal vero Bologna. Santi e Orso: Genoa ribaltato al 99’. Tre punti preziosissimi per l’Europa