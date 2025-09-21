Due ragazze travolte e uccise da un' auto nel Lecchese

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. In base a una prima ricostruzione, la vettura - guidata da un trentenne - procedeva lungo la provinciale e ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme a una terza ragazza di 20 anni, sopravvissuta all'incidente. Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese

In questa notizia si parla di: ragazze - travolte

Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

Due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto nel Lecchese #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto nel Lecchese #ANSA - X Vai su X

Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese; Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto; Tragico incidente a Brivio (Lecco): due ragazze investite e uccise.

Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese - Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto ... Secondo tg24.sky.it

Lecco, due ragazze travolte e uccise da un’auto a bordo strada. Illesa un’amica che era con loro - Stavano andando alla festa del paese di Brivio Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Segnala milano.repubblica.it