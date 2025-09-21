Due ragazze di 21 anni investite e uccise da un' auto | camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa di paese

Tragedia nella serata di sabato 20 settembre a Brivio, centro in provincia di Lecco. Due ventunenni sono rimaste vittime di un incidente stradale, una terza giovane è sopravvissuta. Le ragazze sono state falciate da un'auto mentre camminavano sul ciglio della strada per raggiungere la festa del. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ragazze - anni

Ragazze a Beverly Hills: svelate immagini inedite per i 30 anni del cult anni '90

Coltellate dopo un pesante apprezzamento a delle ragazze; 19enne colpito al fianco, è grave. L’aggressore, 38 anni, era ubriaco. E’ successo a San Felice

Fermate per un controllo in auto, due ragazze di 22 anni finiscono in carcere: avevano più di 3 chili e mezzo di cocaina e hashish

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise dopo essere state travolte da un'auto a Brivio, Lecco - facebook.com Vai su Facebook

Due ragazze di 21 anni investite e uccise da un'auto: camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa di paese; Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto: stavano andando alla festa del paese; Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese.

Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Come scrive msn.com

Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese - Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto ... tg24.sky.it scrive