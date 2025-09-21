Due paesi piangono Manuel morto in moto a 16 anni | Il figlio di tutti noi

Aveva solo sedici anni Manuel Leti, studente di informatica al Cfp Zanardelli di Darfo, appassionato di moto e circondato da amici che lo ricordano come un ragazzo pieno di energia. La sua vita si è spezzata improvvisamente ieri pomeriggio, poco dopo le 14.30, ad Artogne, in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it