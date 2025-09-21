Due giovani travolte e uccise da un' auto sul ciglio della strada illesa una terza amica

Il tragico incidente nella notte a Brivio in provincia di Lecco. Le tre ragazze stava raggiungendo a piedi la festa del paese. Un trentenne alla guida della vettura investitrice. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Due giovani travolte e uccise da un'auto sul ciglio della strada, illesa una terza amica

