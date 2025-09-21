Due giovani di Barberino Tavarnelle nella Global Sumud Flotilla
BARBERINO TAVARNELLE – La Toscana è presente nella Global Sumud Flotilla, la missione internazionale di imbarcazioni civili che sta navigando nel Mediterraneo con l’obiettivo di portare solidarietà alla popolazione di Gaza. Dal Comune di Barberino Tavarnelle sono partiti due giovani concittadini: Margherita, a bordo della nave Karma, e Niccolò, che viaggia invece sulla Snap. Il sindaco David Baroncelli, in un post pubblico, ha voluto esprimere orgoglio e riconoscenza a nome dell’intera comunità: “Sono orgoglioso di questi nostri ragazzi, la nostra coscienza gli è debitrice ”. Le loro scelte testimoniano coraggio e sensibilità, un impegno civile che richiama tutti alla responsabilità e alla solidarietà. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
