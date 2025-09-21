Due cani in cabina con museruola e pettorina ma senza il trasportino | domani il primo volo da Milano a Roma

Saranno due i cani di taglia medio grande a bordo del primo volo sperimentale di Ita Airways da Milano a Roma che permette la loro presenza in cabina e non in stiva. Gli animali viaggeranno accanto alle loro persone di riferimento con museruola e pettorina e non dentro il trasportino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

