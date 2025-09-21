Due amiche di 21 anni uccise da un’auto nel Lecchese travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese | arrestato 34enne L’ipotesi dietro l’incidente
Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un’auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è sopravvissuta. La vettura era guidata da un trentenne che procedeva lungo la provinciale. L’uomo ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme alla terza amica. L’ipotesi sulla causa dell’incidente. Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e la croce rossa di Olgiate. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: amiche - anni
Acquaviva, palloncini bianchi per Sara Lea: al funerale della turista di 16 anni morta in scooter c'erano anche le amiche tedesche
Lavoravano insieme all’ospedale psichiatrico di Mombello negli anni ‘60: le due amiche Luigia ed Erminia si ritrovano dopo 57 anni
Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso precipitato. Ferita una coetanea
Buonasera Amiche e Amiche! Altre ottime notizie sulla durata della Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS), dopo la menopausa. Autorevoli pubblicazioni scientifiche recenti sottolineano come: * limiti rigidi di durata della TOS (i famosi ed errati 5 anni di durata) ed - facebook.com Vai su Facebook
Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l'investitore; Due amiche di 21 anni uccise da un'auto nel Lecchese, una terza si salva: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese; Due amiche di 21 anni travolte e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada a Brivio: andavano alla….
Due amiche di 21 anni travolte e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l’investitore - Le giovani camminavano sul ciglio della strada quando sono state travolte alle spalle. Segnala ilfattoquotidiano.it
Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l'investitore - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Secondo ilgazzettino.it