Due amiche di 21 anni uccise da un’auto nel Lecchese travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese | arrestato 34enne L’ipotesi dietro l’incidente

Open.online | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un’auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è sopravvissuta. La vettura era guidata da un trentenne che procedeva lungo la provinciale. L’uomo ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme alla terza amica. L’ipotesi sulla causa dell’incidente. Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e la croce rossa di Olgiate. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amiche - anni

Acquaviva, palloncini bianchi per Sara Lea: al funerale della turista di 16 anni morta in scooter c'erano anche le amiche tedesche

Lavoravano insieme all’ospedale psichiatrico di Mombello negli anni ‘60: le due amiche Luigia ed Erminia si ritrovano dopo 57 anni

Ragazza di 15 anni si arrampica con le amiche su un pendio per fare un selfie e muore schiacciata da un masso precipitato. Ferita una coetanea

Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l'investitore; Due amiche di 21 anni uccise da un'auto nel Lecchese, una terza si salva: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese; Due amiche di 21 anni travolte e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada a Brivio: andavano alla….

due amiche 21 anniDue amiche di 21 anni travolte e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l’investitore - Le giovani camminavano sul ciglio della strada quando sono state travolte alle spalle. Segnala ilfattoquotidiano.it

due amiche 21 anniMorte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l'investitore - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Due Amiche 21 Anni