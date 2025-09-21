Due amiche di 21 anni travolte e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada a Brivio | andavano alla festa del paese Arrestato l’investitore

Due ragazze di 21 anni sono morte nella tarda serata di ieri, sabato 20 settembre, a Brivio, dopo essere state investite da un veicolo mentre camminavano sul ciglio della strada. Le vittime sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, con loro c’era una terza amica, di 20 anni, che è riuscita a scampare alla tragedia ed è stata trovata dai soccorritori sotto choc ma illesa. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto poco prima delle 22 in via per Airuno, sulla strada provinciale: le tre amiche avevano appena parcheggiato la loro auto nella zona della palestra locale e si stavano dirigendo a piedi verso l’area della festa del paese, uno degli eventi più frequentati della Brianza lecchese in questo periodo, dove era in corso un concerto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Due amiche di 21 anni travolte e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l’investitore

