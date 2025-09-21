Due 21enni falciate e uccise mentre camminano a bordo strada per andare alla festa del paese

Tragedia sabato sera a Brivio, in provincia di Lecco. Poco dopo le 22, lungo via Airuno nella zona industriale, un’auto ha investito tre giovani che camminavano sul bordo della strada. Due ragazze di 21 anni sono morte sul colpo, una terza amica di 20 anni è rimasta ferita in modo lieve. Incidente a Brivio, due . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

