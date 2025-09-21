Droga in carcere | sequestrati 50 grammi di hashish
Ancora un tentativo di introdurre droga all’interno della Casa di Reclusione “Filippo Saporito” di Aversa. La polizia penitenziaria ha rinvenuto e sequestrato un involucro contenente circa 50 grammi di hashish, nascosto e introdotto con ogni probabilità tramite un drone o attraverso un lancio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: droga - carcere
Cosenza, il Sappe: "Sequestrati 50 cellulari e droga in carcere"
Cosenza, sequestrati in carcere 50 cellulari e 50 grammi di droga - Il SAPPE: «Riteniamo che sia giunto il momento di avvicendare con immediatezza i vertici del penitenziario bruzio, considerata l'inadeguatezza dimostrata dagli stessi»