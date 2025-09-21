Dritto e Rovescio sbroccano tutti! Una scena incredibile

Viva la libertà di parola, viva la libertà di sbrocco. A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio disegna una puntata ad altissima tensione in studio e in collegamento. Si parte con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ascolta in silenzio il volto storico dei Tg Rai Tiziana Ferrario attaccare la premier Giorgia Meloni, colpevole di aver «alimentato la macchina dell’odio» contro la sinistra, e poi sbotta: «Questa persona, che prende centinaia di insulti, tutti i giorni, che è sotto scorta, minacce, bruciano i fantocci, la appendono a testa in giù, offendono lei e la figlia di 10 anni e deve pure stare zitta? Non può neanche dire che questo clima non va bene? Voi non state bene, voi non state bene, ma voi non state bene! Voi siete i cattivi maestri! L’odio che voi alimentate! Non cambiate mai, siete oggi quello che siete stati allora. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, sbroccano tutti! Una scena incredibile

