Drammatico incidente nel Lecchese | due ragazze di 21 anni morte investite

Tragedia della strada a Brivio nella serata di sabato 20 settembre 2025: due giovani di 21 anni sono decedute dopo essere state investite lungo via per Airuno, nella zona industriale del paese. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22 mentre le ragazze, a piedi, stavano raggiungendo la festa del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: drammatico - incidente

Gianmarco Steri ricorda il drammatico incidente tenuto segreto a Uomini e Donne

Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata

Asse Mediano, drammatico incidente a Giugliano: tre veicoli coinvolti

Una tragedia immane, due vite spezzate in un drammatico incidente. Nello schianto era deceduto sul colpo il 17enne mentre il 16enne, che era rimasto gravemente ferito, è morto nelle scorse ore in ospedale. - facebook.com Vai su Facebook

Drammatico incidente sulla strada per Ginosa Marina @TgrRai - X Vai su X

Drammatico incidente nel Lecchese: due ragazze di 21 anni morte investite; Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto: stavano andando alla festa del paese; Tragedia in Lombardia, due ventenni travolte e uccise da un’auto mentre raggiungevano la festa di paese ·.

Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese - Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto ... Scrive tg24.sky.it

Investite da un furgone nel lecchese: morte due ragazze di 21 anni - Due ragazze di 21 anni sono state travolte e uccise da un furgone a Brivio, nel lecchese, mentre stavano andando alla festa del paese. Riporta rainews.it