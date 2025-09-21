Drammatico incidente a Foggia scontro tra auto e moto | muore ragazzo di 22 anni

È di un morto e un ferito il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Foggia, all'incrocio tra via Lucera e viale Candelaro. A scontrarsi frontalmente, intorno alle 2.30, una moto (con a bordo un ragazzo e una ragazza) e un'auto alla cui guida c'era una donna. Secondo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

