Dramma nelle campagne | contadino muore schiacciato dal trattore
Tragedia sul lavoro nella giornata di domenica 21 settembre: un contadino è morto mentre era al lavoro su un terreno agricolo in Alto Adige.L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 ad Auna di Sopra, frazione di Renon non lontana da Bolzano. Per cause ancora da chiarire la vittima (un uomo di 32. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: dramma - campagne
Dramma ieri sera a Cerreto d’Esi: un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell’Uva, tradizionale evento del paese. Si sono rivelati purtroppo inutili i tempestivi soccorsi da parte del personale sanitario. Giuseppe Ca - facebook.com Vai su Facebook
Dramma nelle campagne di Auna di Sopra: contadino 32enne muore schiacciato dal trattore 21 settembre; Tragedia nelle campagne aretine: 63enne muore schiacciato dal trattore; Dramma nelle campagne di Mola: operaio agricolo muore travolto dal suo furgone.
Dramma sul Gran Sasso: muore Stefano Persichetti - L’AQUILA Quando Berardino Persichetti, noto e stimato pediatra aquilano ora in pensione, si è recato fa negli uffici del comando provinciale dei carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio, i ... Riporta ilmessaggero.it
Dramma al Centro direzionale di Napoli, uomo si lancia nel vuoto da un grattacielo e muore - Dramma a Napoli: un uomo si è lanciato nel vuoto da uno dei grattacieli del centro direzionale oggi, lunedì 25 agosto 2025. Secondo ilmattino.it