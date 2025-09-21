Dramma in volo | atterraggio d’emergenza e terrore a bordo
Dramma in volo su un aereo diretto a Malaga. Il pilota è costretto a un atterraggio d’emergenza a Tolosa, gettando nel panico i passeggeri Doveva essere un tranquillo volo verso il sole di Malaga. Si è trasformato in un incubo senza fine nel momento in cui un passeggero ha avvertito un malore. Un evento che è sfociato rapidamente nel drammatico e che ha costretto il pilota della Brussels Airlines a un atterraggio d’emergenza in Francia. – Cityrumors.it Il volo, partito da Bruxelles con oltre un’ora di ritardo, era decollato alle 13:08 di sabato. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: dramma - volo
Dramma a Orio al Serio, la traccia del volo coinvolto
Il volo per oltre un metro, la testa che sbatte a terra: dramma in Italia, la dinamica spaventosa
“Morto sul colpo”. La lite poi il volo, dramma in Italia: cos’è successo prima della tragedia
Dramma a scuola a Genova Bimbo di 7 anni cade dal II piano: è grave Tragedia alla primaria De Amicis di Voltri: un bambino di 7 anni è precipitato dal secondo piano, facendo un volo di circa tre metri. Trasportato in elicottero all’ospedale Gaslini, è ora ri - facebook.com Vai su Facebook
Una giovane tenente, il dramma della guerra del Vietnam e un volo maledetto. Questa è la storia dell’operazione Babylift. #podcast di @SBarlocchetti - X Vai su X
Muore una donna sul volo da Palermo a New York. Pilota costretto ad atterraggio d'emergenza in Canada - Il dramma è avvenuto a Ferragosto a bordo di un aereo della compagnia Neos causando ... Da ilmessaggero.it
Malore in aereo, donna muore sul volo Palermo-New York: pilota costretto ad atterraggio d’emergenza - Il comandante ha effettuato un atterraggio di emergenza nell’isola di Terranova in Canada. Da fanpage.it