Dramma alla sagra di paese il malore improvviso | Domenico muore a 46 anni
– La serata di festa si è trasformata in tragedia a Cerreto d’Esi, piccolo comune in provincia di Ancona. Durante la Sagra dell’Uva, appuntamento tradizionale che ogni anno richiama centinaia di persone, un carabiniere di 46 anni è stato colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i soccorsi immediati e i tentativi di rianimazione, l’uomo non ce l’ha fatta. . La vittima è Domenico Caradonna, militare del nucleo cinofili del comando di Pesaro Urbino, molto conosciuto e stimato sia tra i colleghi che nella comunità locale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
