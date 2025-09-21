Dove vedere in tv Musetti-Shevchenko ATP Chengdu 2025 | orario programma streaming
Lorenzo Musetti affronterà Alexander Shevchenko nella semifinale del torneo ATP 250 di Chengdu. L’appuntamento è per lunedì 22 settembre, sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 09.00 e non inizierà prima delle ore 13.00: ad aprire le danze ci sarà una semifinale del torneo di doppio, poi il confronto tra lo statunitense Brandon Nakashima e il cileno Alejandro Tabilo (non prima delle ore 11.00) e a seguire l’incontro con il toscano protagonista. Il 23enne, attuale numero 9 del mondo, incrocerà il 24enne, che occupa la 96ma piazza del ranking ATP. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare attento alla grinta dell’insidioso kazako, che potrebbe creargli dei grattacapi sul cemento della località cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - musetti
Wimbledon 2025, il programma di oggi: da Sinner a Musetti, dove vedere gli italiani
US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?
US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?
#Musetti-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open in tempo reale - X Vai su X
Scorri per vedere i migliori punti del match tra Sinner e Musetti #USOpen - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming; Musetti in semifinale: il programma su Sky; Musetti, semifinale Atp Chengdu: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.
Musetti-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open in tempo reale - L'azzurro sfida il georgiano ai quarti di finale del torneo in Cina. Si legge su tuttosport.com
Musetti, semifinale Atp Chengdu: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Dopo il successo al debutto contro Prizmic, l'azzurro si è ripetuto ai danni di Basilashvili: messi in cascina altri punti preziosi in ottica ATP Finals ... Secondo msn.com