Dove vedere in tv Musetti-Shevchenko ATP Chengdu 2025 | orario programma streaming

Lorenzo Musetti affronterà Alexander Shevchenko nella semifinale del torneo ATP 250 di Chengdu. L’appuntamento è per lunedì 22 settembre, sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 09.00 e non inizierà prima delle ore 13.00: ad aprire le danze ci sarà una semifinale del torneo di doppio, poi il confronto tra lo statunitense Brandon Nakashima e il cileno Alejandro Tabilo (non prima delle ore 11.00) e a seguire l’incontro con il toscano protagonista. Il 23enne, attuale numero 9 del mondo, incrocerà il 24enne, che occupa la 96ma piazza del ranking ATP. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare attento alla grinta dell’insidioso kazako, che potrebbe creargli dei grattacapi sul cemento della località cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

