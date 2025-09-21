Dove vedere in tv Italia-Belgio Mondiali volley 2025 | orario quarti programma streaming

L’Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per mercoledì 24 settembre (o alle ore 09.30 o alle ore 14.00, l’orario esatto verrà definito prossimamente) a Manila (Filippine), dove le due squadre si contenderanno la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Turchia. Si preannuncia una sfida appassionante, avvincente ed equilibrata, aperta a ogni risultato. Si tratta di una rivincita: pochi giorni fa le due squadre si sono date battaglia nello scontro diretto della fase a gironi, i Red Dragons si involarono sul 2-0 e poi ebbero la meglio al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Belgio, Mondiali volley 2025: orario quarti, programma, streaming

