Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa altri 10mila in allerta Il taglio delle armi di Trump e la risposta di von der Leyen | Difendiamoci da soli

Mentre continuano i casi di caccia russi e droni che invadono i cieli dell’Europa orientale, l’amministrazione Trump starebbe pianificando di tagliare drasticamente i fondi militari per gli alleati europei. In particolare per gli Stati Baltici che confinano con la Russia, dove la consapevolezza che bisogna essere pronti anche allo scenario peggiore si fa concreto con il passare dei mesi. Le voci circolavano già da fine agosto nei media anglosassoni, ma è stata Reuters a dare un’ultima conferma. Come spiega La Stampa, David Baker, rappresentante del Pentagono, avrebbe comunicato senza giri di parole a un gruppo di diplomatici europei che « l’Europa dovrebbe dipendere meno dagli Stati Uniti » per la propria difesa. 🔗 Leggi su Open.online