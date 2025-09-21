Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa altri 10mila in allerta Il taglio delle armi di Trump e la risposta di von der Leyen | Difendiamoci da soli

Open.online | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre continuano i casi di caccia russi e droni che invadono i cieli dellEuropa orientale, l’amministrazione Trump starebbe pianificando di tagliare drasticamente i fondi militari per gli alleati europei. In particolare per gli Stati Baltici che confinano con la Russia, dove la consapevolezza che bisogna essere pronti anche allo scenario peggiore si fa concreto con il passare dei mesi. Le voci circolavano già da fine agosto nei media anglosassoni, ma è stata Reuters a dare un’ultima conferma. Come spiega La Stampa, David Baker, rappresentante del Pentagono, avrebbe comunicato senza giri di parole a un gruppo di diplomatici europei che « l’Europa dovrebbe dipendere meno dagli Stati Uniti » per la propria difesa. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - caccia

La sinistra caccia i gay se sono ebrei

Calciomercato Juventus, caccia al nuovo faro del centrocampo: non solo Tonali, ci sono altri tre nomi nella lista di Comolli

Pacchi mai reclamati venduti a sorpresa: «Come una caccia al tesoro, con 20 euro tre smartwatch». Cos'è King Colis e quali sono i prezzi

Cerca Video su questo argomento: Sono Gi224 Caccia 3mila