Dossier in pillole | il fortino della droga a Palermo quanto guadagnano i manager della sanità pubblica

Palermotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno definito "un fortino della droga", perché secondo gli inquirenti a Falsomiele sarebbe stato possibile trovare a ogni ora qualsiasi tipo di stupefacente, dalla cocaina all'erba, passando per l'eroina e il crack. Come ricostruisce Sandra Figliuolo attraverso l'ordinanza che ha portato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dossier - pillole

Dossier in pillole: il fortino della droga a Palermo, quanto guadagnano i manager della sanità pubblica.

Il fortino della droga a Falsomiele e l'eroina tagliata davanti ai bimbi: "Meglio la coca, la tirano pure i magistrati..." - Una famiglia avrebbe gestito un business da decine di migliaia di euro colonizzando una parte del qua ... Riporta palermotoday.it

Fortino con droga e armi. Smantellata piazza di spaccio nel Catanese, 12 arresti - I carabinieri di Catania hanno ritrovato tutto ed eseguito 14 misure cautelari questa mattina all'alba, ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Dossier Pillole Fortino Droga