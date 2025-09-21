Dossier in pillole | il fortino della droga a Palermo quanto guadagnano i manager della sanità pubblica

Lo hanno definito "un fortino della droga", perché secondo gli inquirenti a Falsomiele sarebbe stato possibile trovare a ogni ora qualsiasi tipo di stupefacente, dalla cocaina all'erba, passando per l'eroina e il crack. Come ricostruisce Sandra Figliuolo attraverso l'ordinanza che ha portato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it