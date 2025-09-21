Dossena sul campionato italiano | Serie A? Il Napoli quest’anno non ha concorrenti Ora equivale alle big
Dossena, ex calciatore azzurro, ha affermato che ritiene la squadra partenopea al livello di Inter, Milan e Juve: le parole. L’ex calciatore azzurro Dossena è intervenuto in un’intervista, ha sottolineato come il Napoli di quest’anno non abbia una diretta concorrente in Italia e possa ambire a grandi risultati anche in Europa. Ecco le sue parole sulla Serie A e sulla sfida contro i top Club come Milan, Inter e Juventus: CHAMPIONS – «Per il Napoli non c’è una diretta concorrente in Italia, credo che si farà valere anche in Europa. Nel calcio di oggi un episodio determina, soprattutto se davanti hai il Manchester City». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dossena - campionato
Il Briga di Dossena vince alzando la qualità tecnica: 2-0 contro il Bulé Bellinzago. La squadra non ha ancora subito gol in campionato. #calcio #Briga #Dossena - X Vai su X
Coppa Italia serie A open - Domenica ultimo turno di qualificazione. L’Arcene in casa affronta Bardolino in attesa di notizie da Solferino. - Dimenticare la sconfitta subita domenica scorsa a Solferino per battere il Bardolino e sperare che Solferino e Dossena si - facebook.com Vai su Facebook
Dossena: “Giusto applicare le sanzioni nella stagione in corso. Campionato a 22 squadre? Andrebbe ridotto”; Passo falso Arcene Tamburello, bene Dossena; Tamburello, ecco le partite del weekend di Serie A, B, C e D. Il Dossena all'esordio a Solferino.
Dossena: “Serie A? Il Napoli quest’anno non ha concorrenti. Ora equivale alle big” - Le parole dell'ex calciatore azzurro che ritiene ora la squadra all'altezza delle altre grandi del nostro campionato in senso assoluto ... Si legge su msn.com
Beppe Dossena: "Ero amico di Craxi, Bearzot si irrigidì... A 14 anni dribblavo le prostitute" - L'ex centrocampista della Sampd'oro campione del mondo con zero minuti nell'82: "Il ct preferiva atleti senza interessi extra calcio, ma ad Hammamet con Cossiga ero come un bambino in un negozio di gi ... Secondo gazzetta.it