Dossena sul campionato italiano | Serie A? Il Napoli quest’anno non ha concorrenti Ora equivale alle big

Dossena, ex calciatore azzurro, ha affermato che ritiene la squadra partenopea al livello di Inter, Milan e Juve: le parole. L’ex calciatore azzurro Dossena è intervenuto in un’intervista, ha sottolineato come il Napoli di questanno non abbia una diretta concorrente in Italia e possa ambire a grandi risultati anche in Europa. Ecco le sue parole sulla Serie A e sulla sfida contro i top Club come Milan, Inter e Juventus: CHAMPIONS – «Per il Napoli non c’è una diretta concorrente in Italia, credo che si farà valere anche in Europa. Nel calcio di oggi un episodio determina, soprattutto se davanti hai il Manchester City». 🔗 Leggi su Internews24.com

