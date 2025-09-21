Dossena | Napoli? Non pensavo diventasse coì importante Ora equivale al Milan
Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Stile TV ha parlato del suo ex compagno ai tempi del Verona, Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: dossena - napoli
Napoli, Miko Conte e Dossena a Radio Goal su Manna ed Antonio Conte
All’epoca Bigon sconsigliò Andrea Dossena in una decisione @ilnapolionline - X Vai su X
Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli ed allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Ai tempi nostri Napoli e Manchester City erano due realtà completamente diverse, entrambi i club si stavano affacciando alle co - facebook.com Vai su Facebook
Dossena e l\'addio al Napoli: Non pensavo arrivasse a valere Juve, Inter e Milan.
Dossena: "Che rimpianto l'addio al Napoli! Una frase di Bigon fu una pugnalata per me" - A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Andrea Dossena, ex terzino del Napoli ed ex compagno di Gilardino al Verona: “Il Napoli ... Scrive tuttonapoli.net
Inter-Dossena: |Napoli alleato prezioso - Il difensore partenopeo è anche sul taccuino degli uomini di mercato del Milan. Segnala calciomercato.com