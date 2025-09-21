Doppio intervento di soccorso sul Corno Piccolo per due escursionisti infortunati in pochi minuti

Chietitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata intensa, quella di domenica 21 settembre, per il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), impegnato in due operazioni di soccorso a pochi minuti di distanza l’una dall’altra sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso.Il primo allarme è scattato per uno scalatore del 1969. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: doppio - intervento

Doppio trapianto di fegato per la prima volta in Italia su bimba di 6 mesi, intervento pionieristico a Torino

Torino, doppio trapianto da vivente su neonata di sei mesi: l’intervento salvavita durato 13 ore

Doppio intervento sul fiume Palar: soccorsi una donna e un giovane

Doppio intervento sul Corno Piccolo, due scalatori recuperati; Salvati dopo un lungo e complesso intervento notturno due alpinisti feriti sul Corno piccolo del Gran Sasso [FOTO]; Alpinista precipita durante l'arrampicata: complicato intervento nella notte sul Corno Piccolo [FOTO].

doppio intervento soccorso cornoDoppio intervento sul Corno Piccolo, due scalatori recuperati - In entrambi i casi si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza ... Lo riporta rainews.it

doppio intervento soccorso cornoSoccorso Alpino, l’icona Ballerini si congeda - Il ritiro dalle operazioni pratiche dopo 40 anni al Corno alle Scale: "Due valanghe e migliaia di salvataggi. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Doppio Intervento Soccorso Corno