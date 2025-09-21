Doppio intervento di soccorso sul Corno Piccolo per due escursionisti infortunati in pochi minuti
Mattinata intensa, quella di domenica 21 settembre, per il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), impegnato in due operazioni di soccorso a pochi minuti di distanza l’una dall’altra sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso.Il primo allarme è scattato per uno scalatore del 1969. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: doppio - intervento
Doppio trapianto di fegato per la prima volta in Italia su bimba di 6 mesi, intervento pionieristico a Torino
Torino, doppio trapianto da vivente su neonata di sei mesi: l’intervento salvavita durato 13 ore
Doppio intervento sul fiume Palar: soccorsi una donna e un giovane
| Tiene ancora la porta inviolata la Nazionale di futsal nel secondo match della Futsal Week di Porec. Come contro Malta, finisce 0-0 la sfida all'Estonia. Protagonista Protti nel finale con un doppio intervento miracoloso. Prima, occasioni ripetute per Moretti - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, doppio intervento dei Carabinieri contro lo spaccio: a Vernole oltre la droga trovati 11mila euro https://lagazzettadelmezzogiorno.it/news/1821597/lecce-doppio-intervento-dei-carabinieri-contro-lo-spaccio-a-vernole-oltre-la-droga-trovati-11mila-euro.ht - X Vai su X
Doppio intervento sul Corno Piccolo, due scalatori recuperati; Salvati dopo un lungo e complesso intervento notturno due alpinisti feriti sul Corno piccolo del Gran Sasso [FOTO]; Alpinista precipita durante l'arrampicata: complicato intervento nella notte sul Corno Piccolo [FOTO].
Doppio intervento sul Corno Piccolo, due scalatori recuperati - In entrambi i casi si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza ... Lo riporta rainews.it
Soccorso Alpino, l’icona Ballerini si congeda - Il ritiro dalle operazioni pratiche dopo 40 anni al Corno alle Scale: "Due valanghe e migliaia di salvataggi. msn.com scrive