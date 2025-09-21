Dopo un duro lavoro Ethan è diventato un campione quindicenne vince il titolo italiano di boccia paralimpica
Lo sport toscano celebra un traguardo eccezionale. Ethan Riley Garcia, quindicenne tesserato della Bocciofila Scandiccese, è il nuovo campione italiano di Boccia Paralimpica nella categoria BC1. Un successo inatteso e straordinario, arrivato dopo appena 10 mesi da quando ha impugnato la prima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - duro
Jasmine Paolini dopo la vittoria su Aiava: “Match duro, difficili i primi turni degli slam”
Orban, "ripugnante": picchia duro sull'Ue dopo il Pride
Donnarumma nella bufera, duro attacco dopo Psg Bayern: le parole fanno male
Il duro commento del nostro Paolo Corbetta dopo un mercato a dir poco allucinante - facebook.com Vai su Facebook
#Maresca: "Mio padre per 50 anni ha fatto il pescatore lavorando dalle 14 alle 10 del mattino dopo. Questo è duro lavoro, non quello dei calciatori" - X Vai su X
Dopo un duro lavoro Ethan è diventato un campione, quindicenne vince il titolo italiano di boccia paralimpica; Blue Moon, Ethan Hawke ammette: È stato il lavoro più duro che abbia mai fatto; Megalopolis, Ethan Hawke loda Coppola: Adoro che abbia venduto la sua azienda vinicola.