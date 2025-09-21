Dopo Mike Maignan, per il Milan non ci sono solo giovani nel mirino: pronti anche due pupilli di Max Allegri Mike Maignan si afferma sempre più centrale per il Milan e per la nazionale francese. L’estremo difensore rossonero è uno dei più esperti e affidabili del nostro campionato e tra quei giocatori che fanno la differenza anche quando la prestazione corale della squadra pecca in qualche suo aspetto. Il giocatore non ha ancora accennato al rinnovo e la possibilità di vederlo partire a parametro zero si avvicina alla certezza. Per evitare questa fine infelice nel suo rapporto con il Milan, la dirigenza potrebbe scegliere di metterlo in vetrina nella finestra invernale di mercato, in caso di mancato rinnovo, e puntare gli occhi altrove. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Dopo Maignan, per il Milan non solo giovani: pronti due pupilli di Allegri