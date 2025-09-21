Dopo Maignan per il Milan non solo giovani | pronti due pupilli di Allegri
Dopo Mike Maignan, per il Milan non ci sono solo giovani nel mirino: pronti anche due pupilli di Max Allegri Mike Maignan si afferma sempre più centrale per il Milan e per la nazionale francese. L’estremo difensore rossonero è uno dei più esperti e affidabili del nostro campionato e tra quei giocatori che fanno la differenza anche quando la prestazione corale della squadra pecca in qualche suo aspetto. Il giocatore non ha ancora accennato al rinnovo e la possibilità di vederlo partire a parametro zero si avvicina alla certezza. Per evitare questa fine infelice nel suo rapporto con il Milan, la dirigenza potrebbe scegliere di metterlo in vetrina nella finestra invernale di mercato, in caso di mancato rinnovo, e puntare gli occhi altrove. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: dopo - maignan
Milan, rinnovo per Maignan dopo la mancata cessione? “Trattativa pronta a …”
Milan, il dopo Maignan è dietro l’angolo: se il francese non rinnova, ecco il sostituto
Milan, torna Maldini? Cassano all’attacco. E per il dopo Maignan …
Testa al #Lecce: in #CoppaItalia con #Maignan e senza #Leao, oggi a #Milanello sessione di scarico dopo l’#Udinese #MilanPress - X Vai su X
Milan-Bologna: la reazione social di Maignan dopo la vittoria a San Siro - facebook.com Vai su Facebook
Allegri pesca dalla panchina della Juve: firma col Milan per 3 milioni; Chelsea su Maignan, Milan al lavoro per sostituire Magic Mike; Milan, parla Tare: Leao e Maignan restano, Theo voleva andare. Via Reijnders? C'è Loftus-Cheek.
Mercato Milan, Maignan verso l’addio: pronto il sostituto dalla Serie A - L'esperienza tra Maignan ed il Milan potrebbe essere giunta al termine, il portiere francese è in scadenza e Tare pensa già al sostituto. Si legge su spaziomilan.it
Calciomercato Milan: Maignan in bilico, Tare valuta due giovani portieri della Serie A - Il Milan si prepara a un inverno caldo sul fronte calciomercato, con le prime riflessioni che rigua ... Lo riporta notiziemilan.it