Dopo il matrimonio in ospedale | finita la festa sono arrivati i malori coinvolto anche lo sposo

Un matrimonio che doveva essere ricordato come uno dei giorni più felici della vita di due giovani sposi si è trasformato, in poche ore, in una vicenda che ha destato grande preoccupazione. Dopo la cerimonia del sabato mattina, tutto sembrava procedere come da tradizione: sorrisi, abbracci e la gioia di parenti e amici pronti a festeggiare l’unione appena celebrata. Nessuno avrebbe mai immaginato che la festa si sarebbe tramutata in un vero e proprio incubo. >> “Marco Mengoni? È giusto che sappiate”. Morgan spiazza gli italiani: “Poverino.”. Cosa ha fatto sapere Il pranzo di nozze, organizzato in grande stile e con la presenza di circa 130 invitati, ha regalato momenti di convivialità e spensieratezza, almeno fino al calar della sera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it