Sta per chiudersi il cantiere di Montigiano per la messa in sicurezza dei versanti, un’opera dal valore complessivo di 200mila euro finanziata nell’ambito dei DODS, i Documenti Operativi per la Difesa del Suolo della Regione Toscana. Nei giorni scorsi la delegata ai lavori pubblici Michela Sargentini, insieme agli uffici tecnici, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento. I lavori sono ormai conclusi e nelle prime settimane di ottobre si procederà con la chiusura definitiva. L’intervento si è reso necessario dopo il violento incendio boschivo del luglio 2022, che devastò l’intera area collinare e mise a rischio la stabilità dei versanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dopo il grande incendio. Il cantiere di Montigiano. Un territorio che rinasce