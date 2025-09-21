Dopo il grande incendio Il cantiere di Montigiano Un territorio che rinasce
Sta per chiudersi il cantiere di Montigiano per la messa in sicurezza dei versanti, un’opera dal valore complessivo di 200mila euro finanziata nell’ambito dei DODS, i Documenti Operativi per la Difesa del Suolo della Regione Toscana. Nei giorni scorsi la delegata ai lavori pubblici Michela Sargentini, insieme agli uffici tecnici, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento. I lavori sono ormai conclusi e nelle prime settimane di ottobre si procederà con la chiusura definitiva. L’intervento si è reso necessario dopo il violento incendio boschivo del luglio 2022, che devastò l’intera area collinare e mise a rischio la stabilità dei versanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: dopo - grande
Sito misterioso rivela il segreto di un grande film dopo 28 anni
Spider-man apre alla più grande retcon della storia dopo 52 anni
Futuro di squid game dopo la terza stagione confermato da un grande cameo di hollywood
OPEN DAY BASKIN 2025/2026 Dopo il grande successo alle Finali di Coppa Italia, il Faro Basket è pronto a conquistare il prossimo titolo! Vuoi vivere uno sport che unisce **agonismo e inclusione**? Il Baskin è tutto questo, e tanto altro! Ti aspettiam - facebook.com Vai su Facebook
Un grande risultato! Dopo il maxi-sequestro del 2022 con cui abbiamo salvato oltre 50 animali, abbiamo ottenuto l’affido di altri 9 cani beagle prigionieri dei laboratori di sperimentazione dell'azienda Aptuit a Verona, a seguito del loro sequestro da parte della - X Vai su X
Dopo il grande incendio. Il cantiere di Montigiano. Un territorio che rinasce; Dopo gli attacchi ai cantieri, bruciato il presidio No Tav. Gli attivisti: “Ripicca vigliacca”; Incendio in un cantiere navale a Fiumicino: nube di fumo visibile a chilometri di distanza.
Dopo il grande incendio. Il cantiere di Montigiano. Un territorio che rinasce - I versanti della collina ora sono più sicuri, l’ultimo sopralluogo tecnico. Riporta msn.com
Interrogazione urgente dopo l’incendio sospetto nel cantiere navale di Fiumicino - Il rogo del 16 agosto a Fiumicino ha acceso i riflettori su un tema che da tempo preoccupa la comunità locale: la sicurezza dei cantieri navali e il rischio di episodi dolosi che mettono in pericolo l ... Secondo rainews.it