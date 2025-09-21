Dopo il disastro in Verona-Juve l' arbitro Rapuano retrocesso in Serie B
Cartellino rosso mancato a Orban e rigore per il tocco di mano di Joao Mario: i vertici Aia non hanno apprezzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dopo il disastro in Verona-Juve, l'arbitro Rapuano "retrocesso" in Serie B - Cartellino rosso mancato a Orban e rigore per il tocco di mano di Joao Mario: i vertici Aia non hanno apprezzato ... Lo riporta gazzetta.it
Verona-Juventus 1-1, Orban risponde a Conceiçao. I bianconeri frenano dopo tre vittorie - Primo pari in campionato per la squadra di Tudor, che passa con il portoghese ma si fa raggiungere nel finale di primo tempo da un rigore del nigeriano ... Da repubblica.it