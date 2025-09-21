Dopo il disastro in Verona-Juve l' arbitro Rapuano retrocesso in Serie B

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cartellino rosso mancato a Orban e rigore per il tocco di mano di Joao Mario: i vertici Aia non hanno apprezzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dopo il disastro in verona juve l arbitro rapuano retrocesso in serie b

© Gazzetta.it - Dopo il disastro in Verona-Juve, l'arbitro Rapuano "retrocesso" in Serie B

Dopo il disastro in Verona-Juve, l'arbitro Rapuano retrocesso in Serie B; Le pagelle di Verona-Juventus: Nelsson cancella Vlahovic, che bravo Orban. Kelly un disastro; Juve, furia Tudor contro arbitro dopo 1-1 con il Verona: "Una vergogna". Cos'è successo.

dopo disastro verona juveDopo il disastro in Verona-Juve, l'arbitro Rapuano "retrocesso" in Serie B - Cartellino rosso mancato a Orban e rigore per il tocco di mano di Joao Mario: i vertici Aia non hanno apprezzato ... Lo riporta gazzetta.it

dopo disastro verona juveVerona-Juventus 1-1, Orban risponde a Conceiçao. I bianconeri frenano dopo tre vittorie - Primo pari in campionato per la squadra di Tudor, che passa con il portoghese ma si fa raggiungere nel finale di primo tempo da un rigore del nigeriano ... Da repubblica.it

