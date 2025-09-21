Dopo il bel tempo arrivano i temporali | allerta gialla nel nord ovest e sulla costa

FIRENZE – Come ampiamente annunciato il meteo è in peggioramento in Toscana e subito arriva l’allerta meteo. Dopo il bel tempo di questa domenica (21 settembre) è previsto per domani il passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente forti, su tutto il territorio regionale. Le piogge e i temporali, che potranno assumere carattere di forte intensità, con possibili forti raffiche di vento e locali grandinate, sono previsti già dalla prima mattina sulla Toscana nord occidentale, in particolare sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e la valle del Serchio e sulla costa centrale (dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi), compreso l’arcipelago a nord dell’isola d’Elba, e nel pomeriggio si estenderanno sul resto della regione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

