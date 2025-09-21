Dopo i cantieri anche lo sciopero | da stasera stop ai treni per 24 ore

L?ultima settimana di stop ai treni sulla linea Lecce-Roma inizia con un ulteriore disagio che complicherà i piani dei pendolari: da stasera alle 21 sino allo stesso orario di domani. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

dopo i cantieri anche lo sciopero da stasera stop ai treni per 24 ore

© Quotidianodipuglia.it - Dopo i cantieri, anche lo sciopero: da stasera stop ai treni per 24 ore

