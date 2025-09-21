Dopo dieci anni di lavori due edifici storici sono stati recuperati | dal 20 settembre il Fai Fondo per l' Ambiente Italiano Ets apre al pubblico la malga di Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt sul Massiccio del Grappa

D al 20 settembre il Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano Ets) apre al pubblico la malga di Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt, sul Massiccio del Grappa. Dopo dieci anni di lavori, due edifici storici sono stati recuperati: lo Stallone, ricostruito con tecniche tradizionali e pensato per accoglienza e didattica, sarà completato nel 2026; la Casa del Malgaro, già visitabile, ospita un racconto immersivo curato dall’Università di Padova. Leggi anche › I luoghi del cuore FAI, svelati i vincitori e i tesori da proteggere Donata al Fai nel 2015 da Liliana e Bruno Collavo, la malga diventerà presidio attivo del paesaggio, con allevamento, produzione casearia, ospitalità e attività educative. 🔗 Leggi su Iodonna.it

