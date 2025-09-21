Dopo Canada Australia e Regno Unito anche il Portogallo riconosce ufficialmente la Palestina Ben Gvir | Allora annettiamo la Cisgiordania

Il ministro degli Esteri portoghese Paulo Rangel ha annunciato che Lisbona ha formalmente riconosciuto la Palestina. La decisione arriva dopo quella di Canada, Australia e Regno Unito. Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, esponente dell’estrema destra ha dichiarato che servono «contromisure immediate» per quello che lui definisce un «premio per i terroristi assassini della Nukhba», la forza di Hamas ritenuta responsabile dell’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. E intende sollevare la questione dell’ annessione della Cisgiordania alla prossima riunione del governo. 🔗 Leggi su Open.online

