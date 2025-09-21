Donna di 79 anni aggredita e rapinata in casa a Marostica trovata in stato di shock dai carabinieri

Violenta rapina ai danni di un'anziana di Marostica (Vicenza) ad agire tre uomini con il volto coperto da passamontagna.

