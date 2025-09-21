Donna accoltellata a Boffalora durante al festa patronale de La Sucia
Una donna di circa 35 anni è stata accoltellata a Boffalora sopra Ticino (Milano), durante la festa patronale de La Sucia, in piazza Matteotti, pieno centro, domenica mattina, mentre la zona cominciava ad affollarsi.L'allarme è stato dato poco dopo le 10. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
