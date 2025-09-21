Donna accoltellata a Boffalora durante al festa patronale de La Sucia

Milanotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di circa 35 anni è stata accoltellata a Boffalora sopra Ticino (Milano), durante la festa patronale de La Sucia, in piazza Matteotti, pieno centro, domenica mattina, mentre la zona cominciava ad affollarsi.L'allarme è stato dato poco dopo le 10. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donna - accoltellata

Donna accoltellata a Bologna, lo sgomento dei vicini: “Sentite urla strazianti. Speriamo torni a casa”

Accoltellata dall'ex nella sala slot, la donna che l'ha salvata: «Tutti i maschi sono scappati. Lei mi implorava, ho fatto solo quel che andava fatto»

Donna picchiata e accoltellata nel Siracusano, arrestato il marito 37enne

Donna accoltellata a Boffalora durante al festa patronale de La Sucia; Donna accoltellata durante la festa patronale in pieno giorno: chiede aiuto a uno stand; Boffalora sopra Ticino. Paura alla festa della Sucia: donna accoltellata in piazza.

donna accoltellata boffalora duranteDonna accoltellata a Boffalora durante al festa patronale de La Sucia - Una donna di circa 35 anni è stata accoltellata a Boffalora sopra Ticino (Milano), durante la festa patronale de La Sucia, in piazza Matteotti, pieno centro, domenica mattina, mentre la zona ... Segnala milanotoday.it

Boffalora sopra Ticino. Paura alla festa della Sucia: donna accoltellata in piazza - Sono stati momenti di paura a Boffalora sopra Ticino nella mattinata di oggi, durante la festa della Sucia in piazza Matteotti, la tradizionale ricorrenza che ... Si legge su cronacaossona.com

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Boffalora Durante