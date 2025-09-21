Donkey Kong Bananza mostra i vari aspetti della personalità di Donkey Kong

Donkey Kong Bananza non è solo il ritorno di un’icona, ma un’opera che mette al centro la personalità del gorilla più famoso dei videogiochi. Il nuovo titolo per Nintendo Switch 2 porta con sé l’eredità di Super Mario Odyssey grazie al team di Tokyo, ma al tempo stesso riscrive la formula, con gli sviluppatori che hanno voluto raccontare tutte le sfaccettature di Donkey Kong: dalla goffaggine e simpatia, fino alla sua natura selvaggia e al passato da antagonista. Il risultato è un personaggio vivo, capace di esprimere emozioni e trasformarsi a seconda delle situazioni di gioco. Per arrivare a questa nuova versione, il producer Kenta Motokura, il director Wataru Tanaka e l’art director Daisuke Watanabe hanno rivelato di aver consultato sia Miyamoto sia Koizumi, oltre agli illustratori storici della serie, raccogliendo pareri e riferimenti su proporzioni, lineamenti e stile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

