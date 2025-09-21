Don Nicola Bux | Il Papa a Gaza? Ascolterà lo Spirito Santo

L’ex collaboratore di Ratzinger riflette sull’auspicio di Freccero di vedere Prevost come pellegrino in Palestina, tra le vittime: «Un’immagine che ricorda Pio XII dopo il bombardamento di Roma nel 1943, in mezzo alle macerie. O Wojtyla a Sarajevo». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Don Nicola Bux: «Il Papa a Gaza? Ascolterà lo Spirito Santo»

In questa notizia si parla di: nicola - papa

Nicola Riva: «Papà e la Nazionale, un amore indissolubile. Gattuso e Buffon faranno tornare la passione. Con alcuni giocatori era più confidente che con noi figli. Considerava Vieri il suo erede»

Nicola Papa - facebook.com Vai su Facebook

Max Del Papa si cucina la reazione di Schlein al sito Phica - X Vai su X

Mons. Bux: «Tanta confusione dottrinale e il testo del “Padre nostro” non doveva essere cambiato; Il teologo Don Bux: «Mi auguro un Conclave non breve, in cui i Cardinali possano riflettere»; La lettera inedita di Benedetto XVI: la mia rinuncia è piena e valida.

VATICANO - LE PAROLE DELLA DOTTRINA a cura di don Nicola Bux e don Salvatore Vitiello - Il Papa e il messaggio di Lourdes: una speranza affidabile interroga la laicità - Chi ritenesse che una rivoluzione possa risolvere per secoli i problemi e la vita di un popolo e di una nazione è destinato a ricredersi. Come scrive fides.org

EUROPA/ITALIA - Deus caritas est e il laico: un contributo di don Nicola Bux sull’Enciclica di Papa Benedetto XVI - Pubblichiamo un contributo di don Nicola Bux, docente alla Facoltà Teologica pugliese, Vicedirettore dell’Istituto Ecumenico di Bari e Consultore di diversi Dicasteri Vaticani, ... Si legge su fides.org