Domodossola | al via i lavori in via Binda e piazza Cortesia

Novaratoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domodossola: a breve inizieranno i lavori di riqualificazione di piazza Cortesia e della parte terminale di via Binda. A partire da lunedì 29 settembre cominceranno le attività di sostituzione delle tubazioni di acqua e gas in prosecuzione di quanto già fatto nelle strade già riqualificate.Le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

