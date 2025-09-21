Dominatori mistress e sottomessi Vi porto dove si praticano bondage fetish e sadomaso

Sono quasi 400mila le persone in tutta la Toscana interessate dal fenomeno. Parliamo del mondo Bdsm, acronimo di Bondage e Disciplina (BD), Dominazione e Sottomissione (Ds o Ds) e Sadismo e Masochismo (SM). Un universo particolare nel quale ci siamo addentrati: ecco cosa abbiamo scoperto.Punti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it