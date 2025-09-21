Domenica In torna su Rai 1 e spegne 50 candeline. La nuova stagione, al via da oggi – domenica 21 settembre – sarà completamente rinnovata e ‘ corale ‘, con Mara Venier confermata padrona di casa, in compagnia di (questa è la formula scelta dalla rete) Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Oltre tre ore di diretta dalle 14.00 alle 17.10, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Anticipazioni e ospiti del 21 settembre 2025. La prima puntata, in occasione dell’importante anniversario, sarà ricca di ospiti e festeggiamenti. Ad aprire, Loretta Goggi, che si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Pier Francesco Pingitore ripercorrerà il successo delle sue ragazze del bagaglino, che hanno segnato un’epoca televisiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In spegne 50 candeline. Ecco i tantissimi ospiti della prima puntata