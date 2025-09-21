Domenica In spegne 50 candeline Ecco i tantissimi ospiti della prima puntata
Domenica In torna su Rai 1 e spegne 50 candeline. La nuova stagione, al via da oggi – domenica 21 settembre – sarà completamente rinnovata e ‘ corale ‘, con Mara Venier confermata padrona di casa, in compagnia di (questa è la formula scelta dalla rete) Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Oltre tre ore di diretta dalle 14.00 alle 17.10, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Anticipazioni e ospiti del 21 settembre 2025. La prima puntata, in occasione dell’importante anniversario, sarà ricca di ospiti e festeggiamenti. Ad aprire, Loretta Goggi, che si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Pier Francesco Pingitore ripercorrerà il successo delle sue ragazze del bagaglino, che hanno segnato un’epoca televisiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Stuzzicagente spegne 40 candeline, domenica 28 settembre si rinnova l'evento in centro storico
Europa-Park spegne 50 candeline. Tantissimi eventi fino a ottobre; Cadelbosco Sopra, il Circolo Arci Manzoni spegne 50 candeline; La Podistica di Santa Lucia quest'anno spegne 50 candeline, tutto pronto per il via ufficiale.
Oglio Po – Interfulmina spegne 50 candeline - Una rassegna culturale per festeggiare i 50 anni dell’associazione Interfulmina di Casalmaggiore. Si legge su vocedimantova.it
Pimpa spegne le 50 candeline. Letture e show in Mediateca - Sarà un compleanno speciale quello che la Pimpa festeggerà a San Lazzaro. Riporta ilrestodelcarlino.it