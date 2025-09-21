Domenica In ritorna in tv il primo collegamento di Mara Venier è con la premier Giorgia Meloni

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima puntata di Domenica In del 21 settembre parte con un inizio piuttosto insolito: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collega con Mara Venier, in occasione dell'evento dedicato alla cucina italiana patrimonio dell'Unesco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: domenica - ritorna

Addio a Pippo Baudo, un pezzo di storia della televisione italiana; Addio a Pippo Baudo, il signore dei presentatori televisivi: aveva 89 anni; Crozza torna in Tv: il primo personaggio è Netanyahu.

domenica ritorna tv primoDomenica In ritorna in tv, il primo collegamento di Mara Venier è con la premier Giorgia Meloni - La prima puntata di Domenica In del 21 settembre parte con un inizio piuttosto insolito: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collega con Mara ... Lo riporta fanpage.it

domenica ritorna tv primoDomenica In, anticipazioni domenica 7 settembre 2025/ Partenza con il botto: chi è il primo ospite - Si alza il sipario sulla nuova stagione di Domenica In, il talk di Rai1 condotto da Mara Venier fa nuovamente capolinea sul piccolo schermo. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Domenica Ritorna Tv Primo