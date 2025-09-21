Domenica In riparte il 21 settembre | Mara Venier apre la nuova stagione tra ospiti emozioni e tante novità

Domenica 21 settembre, dalle 14.00 su Rai 1, torna uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano: “Domenica In”, con al timone, come sempre, l’inossidabile Mara Venier. Questa nuova edizione non è una come le altre: si festeggia infatti il 50° anniversario dello storico contenitore domenicale, e per l’occasione la prima puntata sarà davvero ricca di ospiti, sorprese e momenti da non perdere. Accanto a Mara, arrivano Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio, che la accompagneranno in questo nuovo percorso dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Un mix di volti diversi che promettono di portare nuova energia e nuovi spunti allo show. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

