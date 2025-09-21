Domenica In parte col botto | Mara Venier non è sola e si collega con Giorgia Meloni

“ Domenica In cambia, presenterò al pubblico i miei nuovi compagni di viaggio”. Queste le prime parole di Mara Venier in collegamento con il Tg1 prima dell’inizio della nuova edizione del contenitore domenicale di Rai1, in cui è tornata alla conduzione, ma non da sola. E non è un inizio qualsiasi: è la partenza dopo la scomparsa di Pippo Baudo, a cui la Venier ha dedicato i suoi pensieri prima di andare in onda. Soprattutto, il programma compie 50 anni. L’inizio, però, non è dedicato subito al conduttore, bensì al tema del “pranzo della domenica”: la Venier si collega in diretta da Roma con Giorgia Meloni e su X gli utenti insorgono contro la scelta autoriale. 🔗 Leggi su Dilei.it

