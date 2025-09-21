Domenica In parte col botto | Mara Venier non è sola e si collega con Giorgia Meloni

Dilei.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica In cambia, presenterò al pubblico i miei nuovi compagni di viaggio”. Queste le prime parole di Mara Venier in collegamento con il Tg1 prima dell’inizio della nuova edizione del contenitore domenicale di Rai1, in cui è tornata alla conduzione, ma non da sola. E non è un inizio qualsiasi: è la partenza dopo la scomparsa di Pippo Baudo, a cui la Venier ha dedicato i suoi pensieri prima di andare in onda. Soprattutto, il programma compie 50 anni. L’inizio, però, non è dedicato subito al conduttore, bensì al tema del “pranzo della domenica”: la Venier si collega in diretta da Roma con Giorgia Meloni e su X gli utenti insorgono contro la scelta autoriale. 🔗 Leggi su Dilei.it

domenica in parte col botto mara venier non 232 sola e si collega con giorgia meloni

© Dilei.it - Domenica In parte col botto: Mara Venier non è sola e si collega con Giorgia Meloni

In questa notizia si parla di: domenica - parte

Bergamo è pronta ad abbracciare il Giro d’Italia: domenica 6 si parte con la cronometro cittadina

Rischio temporali, allerta su gran parte della Toscana dalle 7 di domenica 13 luglio

Rapine a danno di adolescenti da parte di giovani stranieri: domenica sera altri due episodi in pieno centro a Latina

Domenica In parte col botto: Mara Venier non è sola e si collega con Giorgia Meloni; Domenica In, inizio con il botto per Mara Venier: tra gli ospiti anche Giorgia Meloni; Domenica In, Mara Venier mette in imbarazzo Chiambretti: la risposta del conduttore.

domenica parte botto maraDomenica In parte col botto: Mara Venier non è sola e si collega con Giorgia Meloni - “Domenica In cambia, presenterò al pubblico i miei nuovi compagni di viaggio”. Si legge su dilei.it

domenica parte botto maraDomenica In ritorna in tv, il primo collegamento di Mara Venier è con la premier Giorgia Meloni - La prima puntata di Domenica In del 21 settembre parte con un inizio piuttosto insolito: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collega con Mara ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Domenica Parte Botto Mara