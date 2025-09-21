Domenica in oggi su Rai | anticipazioni e ospiti della prima puntata del 21 settembre 2025

Prima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 21 settembre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata di Domenica In stagione 2025-2026. Torna Domenica In: ospiti della prima puntata del 21 settembre 2025. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Domenica in oggi su Rai: anticipazioni e ospiti della prima puntata del 21 settembre 2025

In questa notizia si parla di: domenica

