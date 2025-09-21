Domenica In oggi prima puntata Anticipazioni e ospiti 21 settembre
(Adnkronos) – Prima puntata della nuova stagione di Domenica In oggi, domenica 21 settembre, in onda dalle 21 settembre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1. Mara Venier conduce il programma, che festeggia il 50esimo anniversario, con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Mara Venier intervisterà Loretta Goggi, che si racconterà tra carriera e vita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
